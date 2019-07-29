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§ NG.kz
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол проиграл Кайсару со счётом 0:2 и оказался на втором месте в турнирной таблице 20-го тура казахстанской премьер-лиги. После матча главный тренер "Кайсара" Стойчо МЛАДЕНОВ и его костанайский коллега Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ прокомментировали игру.
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§ alex_60
Re: Без забитых голов результата не бывает - тренеры...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вместо первого место могут на четвертом оказаться.
вполне.
осталось две игры.
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§ Мурзилка
Re: Без забитых голов результата не бывает - тренеры...
Мурзилка


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Сообщений: 53
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 29.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думаю, что они будут на втором месте. Жаль, конечно, что первое потеряли, но все равно верю в них.
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§ dvb
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 29.07.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
осталось две игры.


Уверен? Три круга в этом увлекательном чемпионате.
Посмотрим какой тренер из местной легенды. Мое мнение, что никакой.
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§ alex_60
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Уверен? Три круга в этом увлекательном чемпионате.


да? честно ,не знал как в этом году.
значит две игры до конца второго круга.
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* Обликоморале
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Цитата:
alex_60:

Вы продолжаете верить в фортуну? :lol:
А не в места заранее расписанные.
Наивные люди.
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§ alex_60
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А не в места заранее расписанные.


так Тоболу в этом году было первое место расписано.
тащили судьи со страшной силой.
теперь после как карлику уступили и тренер ушел,
будет по другому .
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* Обликоморале
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тренер ушел

Может по этому и ушел, что агашки по среди сезона переиграть чемпионат решили, а его получается тупо кинули с призовыми. Как и команду, которая ваще теперь забила на игру.
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§ alex_60
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а его получается тупо кинули с призовыми. Как и команду, которая ваще теперь забила на игру.


похоже на это.
и играть перестали.
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