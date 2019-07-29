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§ NG.kz
Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экологи рассказали, почему Каратомарское водохранилище в Костанайской области позеленело. Цветение воды, рассказали специалисты Департамента экологии Костанайской области, не связано с техногенным загрязнением.
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§ peshexod
Re: Зеленый цвет Каратомарского водохранилища объяснили экологи...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то это действительно каждый год происходит, какой год раньше или позже. Эта зелень упадет на дно с наступлением холодов.
С детства помню выражение "Вода цветет".
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