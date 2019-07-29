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§ NG.kz
Без забитых голов результата не бывает - тренеры прокомментировали матч в котором Тобол проиграл Кайсару
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол проиграл Кайсару со счётом 0:2 и оказался на втором месте в турнирной таблице 20-го тура казахстанской премьер-лиги. После матча главный тренер "Кайсара" Стойчо МЛАДЕНОВ и его костанайский коллега Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ прокомментировали игру.
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* alex_60
Re: Без забитых голов результата не бывает - тренеры...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4197
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вместо первого место могут на четвертом оказаться.
вполне.
осталось две игры.
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