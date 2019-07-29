yudjin "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6019

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:57 Цитата: Vital:

Да задушат в миг. Поэтому есть тайное голосование.

Я был на слушаниях по переименованию Тарана. В глаза высказал вот этой когорте депутатов свой им "позор!" и вручил своё мнение в письменном виде гражданке М.Бут, тянувшей руку "ЗА".

Сделал вывод, можно идти, и сколь угодно со здравыми аргументами или эмоционально высказать своё мнение, даже сорвать аплодисменты и попасть на обложку НГ,

НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность, однако...