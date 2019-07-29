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≡ "По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36318
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за".
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§ yudjin
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
yudjin


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Сообщений: 6019
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да задушат в миг. Поэтому есть тайное голосование.

Я был на слушаниях по переименованию Тарана. В глаза высказал вот этой когорте депутатов свой им "позор!" и вручил своё мнение в письменном виде гражданке М.Бут, тянувшей руку "ЗА".
Сделал вывод, можно идти, и сколь угодно со здравыми аргументами или эмоционально высказать своё мнение, даже сорвать аплодисменты и попасть на обложку НГ,
НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность, однако...
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§ arman_kst
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть в честь Сталина переименуют Гагарина. Все же тоже самое будет, через энное количество лет, начнут убирать названия с улиц, школ, ВУЗов, аэропортов имя Назарбаева

[Исправлено: arman_kst, 29.07.2019 - 13:58]
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

А что же вы там не высказались, а начали Цитата:
Игорь Васильевич:
тут начнут словоблудием заниматься
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§ Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7826
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я знаю что ты там был. Я и говорю, без полезно вызказыаать свою позицию. Только голосование среди жителей, но увы власти на это не пойдут.
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§ сайлау курманов
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.07.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матвиенко Валентина после визита в Туркмению была ввосторге от Туркменбаши и даже четыре раза перечитала Рухнама. После, передовые СМИ от такого лизоблюдства не были в восторге
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§ юля елиссева
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.07.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рано или поздно, но Назарбаев уйдет в мир иной. И те же самые личности с пеной у рта будут разоблачать культ личности и требовать переименовать улицу в честь нового басы...
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§ Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7826
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
100% так и будет.
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* alex_60
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4197
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опыт соседей ближайших ничему не учит.
живут сегодняшним днем.
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§ Ваш земляк
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2190
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
И те же самые личности с пеной у рта будут разоблачать культ личности и требовать переименовать улицу в честь нового басы...

Я уже желал не поменять им свои взгляды на роль Первого Елбасы в истории Казахстана после прихода нового Елбасы.
ПыСы. Блин, какие же вы всё-таки предсказуемые, со своим "азиатским" менталитетом - главное, погромче кричать о гениальном, справедливом, великом правителе и о безграничной любви к нему.
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§ Мурзилка
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 29.07.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

Эти “переживающие”живут не в нашей стране, лезут в чужой монастырь со своими законами, не учитывая менталитет и особенности, явно не заинтересованы в росте нашей культуры и патриотизма у казахстанцев.
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§ peshexod
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.07.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на работу никому не надо? Все в отпуске?
В зале те кого отпустили с работы?
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§ Ваш земляк
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2190
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.07.19 - 14:35
Комментарий проходит проверку.
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* zloy kyrgyz
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 14:38
Комментарий проходит проверку.
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* Victor Yang
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11734
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
явно не заинтересованы в росте нашей культуры и патриотизма у казахстанцев.

Пилять... Чиво??? Рост культуры и патриотизма за счёт переименований улиц? Что за бред?
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