Ваш земляк Религия или Наука #136





(Пользователи) Сообщений: 2187

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 22:31 Прочитал всю ветку.Много вопросов, правильных и не очень. По-моему, опрос не совсем корректен. Хоть я и считаю себя верующим, но всё равно остаются вопросы. И есть у меня очень хороший знакомый - батюшка, уж не помню, в каком поколении. У меня с ним иногда происходят теологические споры. Да и Церковь в наше время уже далеко не та, какая она была те же тридцать-сорок лет назад. Нормальных, "правильных" батюшек очень и очень мало, Церковь стала бюрократической машиной, очень многие отвернулись от неё, видя, ЧТО творят попы. А я разделяю батюшек и попов.Про других служителей культа говорить не буду, потому что не знаю, какие проблемы у мулл и ребе. А ещё есть индуисты и синтоисты. А ещё есть почитатели Летающего Макаронного Монстра -Пастафарианство. А ещё есть куча других вер и сект.Каждый верит в то, что ему удобно...