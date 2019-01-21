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Страница 10 из 10«1...8910
Куратор темы: maxsaf
Голосование: Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.) 
Закончилось 20.01.2019 - 22:47:52
» Да, я истинно верующий
33 %		 33.33 % (13)
» Нет, я сторонник эволюции
66 %		 66.67 % (26)
Всего проголосовало: 39

§ Ваш земляк
Религия или Наука
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.01.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал всю ветку.Много вопросов, правильных и не очень. По-моему, опрос не совсем корректен. Хоть я и считаю себя верующим, но всё равно остаются вопросы. И есть у меня очень хороший знакомый - батюшка, уж не помню, в каком поколении. У меня с ним иногда происходят теологические споры. Да и Церковь в наше время уже далеко не та, какая она была те же тридцать-сорок лет назад. Нормальных, "правильных" батюшек очень и очень мало, Церковь стала бюрократической машиной, очень многие отвернулись от неё, видя, ЧТО творят попы. А я разделяю батюшек и попов.Про других служителей культа говорить не буду, потому что не знаю, какие проблемы у мулл и ребе. А ещё есть индуисты и синтоисты. А ещё есть почитатели Летающего Макаронного Монстра -Пастафарианство. А ещё есть куча других вер и сект.Каждый верит в то, что ему удобно...
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2437
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Эдак вы, батенька, и до "Матрицы" дойдёте. С её симулякрами.

А симуляция так просто в вакууме крутится??
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2437
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Карго культ?

Ну, что-то типа того
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2437
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Каждый верит в то, что ему удобно...

Более того, каждый считает свою религию единственно правильной
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§ Ваш земляк
Религия или Наука
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.01.19 - 00:47
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2437
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.01.19 - 05:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Много вопросов, правильных и не очень. По-моему, опрос не совсем корректен. Хоть я и считаю себя верующим, но всё равно остаются вопросы.

Задавайте. Не факт, что кто-то сможет ответить, но сами вопросы - это уже как минимум движение в правильном направлении.
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* maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2437
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яндекс реклама мне выдает сегодня "Сорочки для крещения". Явно таргетинг у них глючит... :-)
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§ Обликоморале
Религия или Наука
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
"Сорочки для крещения"

Это Всевышний тебе подает знаки, что богохульствуешь чутка.
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