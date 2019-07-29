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§ NG.kz
Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на законность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36313
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов заявил, что изучит приговор по делу об изнасиловании пассажирки проводниками поезда Нур-Султан - Актобе на предмет законности и обоснованности.
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* maxsaf
Re: Приговор по изнасилованию в "Тальго" проверят на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2437
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пусть всех на полиграфе проверят. В Казахстане же надеюсь есть уже такое. Или он один, в НурСултане и по записи? :-)
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