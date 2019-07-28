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≡ «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36313
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областной палате предпринимателей прошла встреча с представителями открытых рынков города. Торгующие заявляют, что функционирование контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных в условиях базара, невозможно.
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§ Добринцофф
Re: «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по видио,предпринимателей торгующих на улице надо защищать от открытия новых торговых домов,так что ли?
У нас все рынки расположены в центре города,неужели там связи нет,или на улице сигнал есть ,а именно в контейнере пропадает?
С патентом оно конечно удобнее,заплатил копейки и торгуешь на законных основаниях,с онлайн ККМ платить придётся больше,возможно это и есть основная причина недовольства торгующих.
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§ Vital
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар. :-o 8-)
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§ Добринцофф
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар.

Тут обратная ситуация,чем меньше расходов на налоги тем дешевле товар,тем кто ещё до сих пор ходит за покупками на базары выгодно что бы продавец работал на патенте, продавцу то же выгодно,невыгодно государству.
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§ elektron
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не правильно сравниваешь, без штанов оставить всех хочешь! :lol:
Автобусники, монополисты, не выбора ни конкуренции нет, только требуют больше.
А на рынке, хочешь купил, хочешь прошёл, в магазине купил, ну и тд. ;-)
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§ сайлау курманов
Re: «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.07.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедным торгашам хотят навесить содержание армию дармоедов обслуживающие эти машинки. Кто-то из важных персон в этом сильно заинтересованы.
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§ Обликоморале
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
С патентом оно конечно удобнее,заплатил копейки и торгуешь на законных основаниях,с онлайн ККМ платить придётся больше,возможно это и есть основная причина недовольства торгующих.

Кстати. У меня пару знакомых с рынка сказали, что за первые полгода с кассовым вышло дешевле, чем ранее с патентом. И да, тырнет там лагает и вправду потом чеки дома отбивают. :lol:
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§ Горожанин_kst
Re: «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» -...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1381
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.07.19 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чём, собственно, проблема? Согласно тому же налоговому кодексу, в местах с отсутствием связи применяется обычная ККМ. Берите справки об отсутствии и работайте на обычной кассовой машине, без онлайна. Никто обычные аппараты НЕ отменял, они как раз для этих целей остались!
А патенты в торговле уйдут, неминуемо. Сверху достаточно точно описано почему и кому это невыгодно. Поэтому пользуясь законом идите к приемлемому решению, господа торговцы.
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§ Universer
Re: «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» -...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 29.07.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А в чём, собственно, проблема? Согласно тому же налоговому кодексу, в местах с отсутствием связи применяется обычная ККМ. Берите справки об отсутствии и работайте на обычной кассовой машине, без онлайна.

Не даст никто такую справку, это в глухих аулах, где вообще связи нет, такое может прокатить, но не в центре города. А то, что у торгашей контейнеры железные и сигнал в них пропадает, никого не волнует. К тому же от дополнительных полутора тыщ с точки никто отказываться не будет :)
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