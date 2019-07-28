Цитата: Vital:

Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар.

Тут обратная ситуация,чем меньше расходов на налоги тем дешевле товар,тем кто ещё до сих пор ходит за покупками на базары выгодно что бы продавец работал на патенте, продавцу то же выгодно,невыгодно государству.