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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

А я праздную сегодня !
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ракетно-зенитные Артиллерия

:-o Это как?
Не знаю таких..
Бундесовские?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Отправлено: 28.07.19 - 19:50 А я праздную сегодня !

Поздравляю!!!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.07.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Обликоморале
- Спасибо !! Это мой праздник !!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это как?

Лычки артиллерийские, войска ракетно-зенитные 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет с Тунгузки! :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну у меня тоже пушки в петлицах были, а войска ракетно-стратегические..

:lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Скинь ссылку, видео не идёт :-x
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Медлено .....
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Медлено .....

ракеты улетают в даль,
встречи с ними ты уже не жди... :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё мы пели,
"Кустанай наш Кустанай,
Кустанай наш родный край..."
И это в Бердичеве ;-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11731
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
ресурс дружественный чинушам похвалил

Сравнение с тобой - это не похвала. Это сравнение. Вы одинаковы в процентном соотношении хороших текстов. Они бывают, но настолько редки, что можно сравнивать с драгоценными камнями.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно, нажарил блинчиков на завтрак.



PS: ТАНОМИ52, а кто вам приготовил завтрак сегодня? ;-) :-)
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Ответить Новый топик
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