Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #1243





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11731

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:58 Цитата: Серый волк:

ресурс дружественный чинушам похвалил

Сравнение с тобой - это не похвала. Это сравнение. Вы одинаковы в процентном соотношении хороших текстов. Они бывают, но настолько редки, что можно сравнивать с драгоценными камнями.