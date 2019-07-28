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§ NG.kz
Кому и когда спишут долги по кредитам? Всё, что нужно знать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делать, если у должника несколько кредитов или он уже погасил задолженность? Может ли он рассчитывать на возврат денег? Как заёмщику узнать, коснутся ли его меры по снижению долговой нагрузки населения?
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§ Гога
Re: Кому и когда спишут долги по кредитам? Всё, что нужно знать
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.07.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А причем*Сумма общей задолженности по кредиту не должна превышать 3 млн тенге на 1 июня 2019 года.* , если *задолженность в 300 тысяч тенге спишут*?
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§ сайлау курманов
Re: Кому и когда спишут долги по кредитам? Всё, что нужно знать
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.07.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим спишут долги и гуляй Вася! Свобода, а другие как хотите. В памяти несколько случаев суицида именно по этой причине, что не могли отдать кредит. Какая несправедливость
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