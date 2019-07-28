NG.kz Кому и когда спишут долги по кредитам? Всё, что нужно знать



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:21 Что делать, если у должника несколько кредитов или он уже погасил задолженность? Может ли он рассчитывать на возврат денег? Как заёмщику узнать, коснутся ли его меры по снижению долговой нагрузки населения?

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