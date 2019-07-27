таноми52 Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 819

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:27 Цитата: maxsaf:

- мутное дело.



В чём "муть"? Это с точки зрения обывателя "муть". А в суде рассматривают дело по СУЩЕСТВУ. Если суд признал факт насилия, то и наказание должно быть соответствующим. Не было насилия - отпустите невиновных!. А то "немножко беременна, немножко нет"

На счёт "приплела"... Высказала своё мнение о том, что существующее отношение в нашем

обществе к сексуальному насилию и порождает это насилие в таких масштабах.

Вот Вам факт. Некто maxsaf на нашем форуме утверждает "...Не может же штамп в паспорте так резко изменить отношение к половому акту от "рушится мир" до "парю в небесах" ! Это что за выверт? То есть насилие, в данном случае, просто половой акт?

И так рассуждает образованный человек, выбравший на своём жизненном пути приоритетом западные ценности. Что уж говорить о нашей глубинке.

Да и успокойтесь уже. Я уже поняла, что Вы мизогинист