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≡ Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отнесение изнасилования к категории нетяжких преступлений является грубейшим нарушением обязательств, взятых Казахстаном перед мировым сообществом, считает блогер и музыкант из Алматы Александр Цой.
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§ maxsaf
Re: Изнасилование в Казахстане не считается тяжким...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина пытается скрыть это от своих близких и родных. Теперь, видимо, правильнее сказать - пыталась. Спасибо всем, кто ей в этом "помог".
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§ maxsaf
Re: Изнасилование в Казахстане не считается тяжким...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй на фотке выглядит как молодой прыщавый маньяк, надо проверить, нет ли за ним еще каких-нибудь преступлений :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Изнасилование в Казахстане не считается тяжким...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.07.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Фаина Раневская рассказала балерине Улановой как происходит секс , последняя в ужасе спросила - и это все без наркоза?
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