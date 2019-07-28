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§ NG.kz
Почему позеленело Каратомарское водохранилище?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неудовлетворительное состояние воды в водохранилище удивило подписчицу "НГ" в Instagram Надежду.

По ее словам, еще две недели назад вода была чистая. Сейчас вода зеленого цвета, а на берегах - пена.
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§ drakon
Re: Почему позеленело Каратомарское водохранилище?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детей - уберите. Сами можете - купаться... :-o
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§ Butch
Re: Почему позеленело Каратомарское водохранилище?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.07.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что слили, что за утечка произошла? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35636?1564329480

останки отмерших нейронов
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§ maxsaf
Re: Почему позеленело Каратомарское водохранилище?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это возможно зарождается новая цивилизация, призванная прийти на смену нашей, которой судя по подобным видосикам уже недолго осталось :lol:
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