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≡ "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитница заявила, что потерпевшая однозначно будет обжаловать приговор. Сейчас она находится в стрессе, за время процесса похудела килограммов на 15.
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§ maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Т.е., этому быдлу надо дать меньший срок, чтобы он мог растить своих детей. Какими он их вырастит?

Странно, а у коррупционеров такая практика проходит на ура, и вы не возмущаетесь.
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§ elektron
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
видать много что может рассказать об его отношениях с женщинами

Может поэтому в Канаде и прячется? :lol: :lol:
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§ maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может поэтому в Канаде и прячется?

От женщин можно только на Марсе спрятаться. Временно )))
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§ таноми52
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
- мутное дело.


В чём "муть"? Это с точки зрения обывателя "муть". А в суде рассматривают дело по СУЩЕСТВУ. Если суд признал факт насилия, то и наказание должно быть соответствующим. Не было насилия - отпустите невиновных!. А то "немножко беременна, немножко нет"
На счёт "приплела"... Высказала своё мнение о том, что существующее отношение в нашем
обществе к сексуальному насилию и порождает это насилие в таких масштабах.
Вот Вам факт. Некто maxsaf на нашем форуме утверждает "...Не может же штамп в паспорте так резко изменить отношение к половому акту от "рушится мир" до "парю в небесах" ! Это что за выверт? То есть насилие, в данном случае, просто половой акт?
И так рассуждает образованный человек, выбравший на своём жизненном пути приоритетом западные ценности. Что уж говорить о нашей глубинке.
Да и успокойтесь уже. Я уже поняла, что Вы мизогинист
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§ maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Права Смаилова: "Некоторые комментарии в соцсетях просто ужасают".

Прям заинтриговали, хочется ужасные коменты почитать, а где, не подскажете?
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§ maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да и успокойтесь уже. Я уже поняла, что Вы мизогинист

Вы считаете я тут ради вас, чтобы вы что-то там себе поняли? )))
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§ таноми52
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы считаете я тут ради вас, чтобы вы что-то там себе поняли?


Да Боже упаси! Скажу так: "Уже понятно, что Вы - мизогинист"
И "вы" с маленькой буквы также не позволяет мне так "обольщаться"
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§ Обликоморале
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы - мизогинист"

А мне каться(перекрестился), он больше сексист. :-)
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§ таноми52
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.07.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
zakon.kz сообщает:"Приговор проводникам-насильникам изучает прокуратура. Решение суда, возможно, пересмотрят....В настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и обоснованности".
Вот и посмотрим, прав ли был судья Сатыбалды Оразбай, назначив наказание ниже низшего
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§ сайлау курманов
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3110
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.07.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то мутная история, то дар речи потеряла, то в больницу легла, то теперь сбежала. Моя бывшая соседка такие охи выдавала, когда любовник приходил, вынуждались громкость телевизора повышать, перед детьми неловко было
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