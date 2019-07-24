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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 107 из 107«1...105106107
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы, ребята, тут на форуме, пока это...

А я пока - поужинаю... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 24.07.2019 - 22:15]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы то на форуме, да и жара спала чутка. А у вас опять под сорокетник грят местами? В Баварии правда у моих нормально, даже с дождями.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А у вас опять под сорокетник грят местами?

Рекорд на нашей земле был, 39.1, но
влажность воздуха 70%. А это - плохо.
Море то - рядом. 2 дня сидел дома... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 27.07.2019 - 11:16]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
2 дня сидел дома...

Бес интернета?)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бес интернета?)

Почему,максафа - читал.
В сексуальной теме... :lol: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Алекс, где то - потерялся.
Даже в секс теме ни слова - не сказал.
Наверное жена - запретила... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот Алекс, где то - потерялся.

У него творческий отпуск...наверное.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У него творческий отпуск...наверное.

В Переделкино, наверное - отдыхает?... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может Алекс, на Каратамаре - отдыхает?
А чё? Вода с шампунем - уже... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, а ты на митинге в Саксонии был? :lol:
Германия не допустила там 43-х кандидатов из 61 к выборам заявленных АДГ.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16905
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.07.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, а ты на митинге в Саксонии был? :lol:

Я живу не в Саксонии, а живу в Нижней Саксонии.
У нас никаких выборов - нет... ;-) :-o
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Ответить Новый топик
Страница 107 из 107«1...105106107
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