Цитата: Обликоморале:

Но, что интересно, в версию про Гагика вы с Серым быстрее поверили.

Просто источник надёжный, не трепется

Да и сама версия вертелась уже, не знал как выразить

А тут с подачи, развит немного получилось.Цитата: Обликоморале:

Кстати, в Костанае очень много зданий, объектов и бизнеса принадлежащих эмигрировавщим.

А мне год назад тут же кто то "чесал" иностранцам не продают