Цитата: Обликоморале:

за теми, кого он периодически рекламирует.

Ну да есть такое. Помню программу "500 дней" перехода на рыночные отношения Явлинского.

Думаю не я один помню, как этот "умник" жизни людей калечил и ломал. Конечно сегодня популярно Путина во всём винить.

А не тех, кто тогда у руля был. Как то вот по мне так лучше бы этот самый Явлинский, на месте Немцова был бы. Но не всегда есть так как хотелось бы.