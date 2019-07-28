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Страница 82 из 82«1...808182
§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10392
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
верят в Святого

Верующим в акунамататат всегда виднее. Даже не сомневайтесь :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Цитата:
Victor Yang:

Вы чё на серого ополчились то? В основном дело говорит, бывают отклонения.
А кто виноват в "озеленении" кто дороги "стоит", кто трубы каждый год меняет и сного дороги строит?
Не в Акимате ли всё это решают? 8-)
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10392
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Немного стесняюсь посоветовать букварь купить. Это правда будет нечестно, если все книжные магазины украдены. :-(
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11730
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
основном дело говорит, бывают отклонения

Я бы сказал наоборот - в основном отклонения и бывает по делу. Почитай все его сообщения - там всегда смысл один - и ни рассуждений, ни анализа, ни хода мыслей. Акунаматат дураки, ничего не умеют, а Дубна и Москва лучше Кустаная, обилие ядовитого сарказма - и ничего больше, ничего интересного. Скучно и однообразно. Бывают редкие (очень редкие) сообщения-жемчужины, прямо как в газете Ленинский Путь, которую он так не любит.
Да, забыл - ещё кто думает не как он - тот пишет платно. Шаблонный 16-битный мозг на большее не способен.
[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2019 - 16:03]

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2019 - 17:04]

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2019 - 17:05]
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10392
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
на серого ополчились

То труженики форумные. :-) трудятся, читают. Даже все. :-) мне их даже жалко. :-) некоторым вон чуть выше анализы требуются. Мучаются, читают все подряд, смайлики считают, а им даже анализы дохтер не делает от этой вредной, но нуной работы :oops:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10392
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
как в газете Ленинский Путь,
гражданин с анализами и ресурс дружественный чинушам похвалил, и даже я там пишу якобы получилось.
:-) грязненько работаете. :-) скопипастить не забудьте.
Да и там конечно ядра чистый изумруд, слуги белочку стерегут. Про анализы не забывайте. :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы чё на серого ополчились то?

С чего это? Обычный диспут на улично-политические темы.
У него про путешествия замешательные посты получаются, а вот тут как то мимо кассы. Не идут за ним массы, впрочем как и за теми, кого он периодически рекламирует. :lol:
Да и плевать на потешные разборки в Москве за место у кормушки, о которых только ленивый не пишет.. Гораздо интереснее забастовка казанских крановщиков, которых поддержали волгоградские крановщики..Но, оппозиция за это не получает гранты и молчит. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Немного стесняюсь посоветовать букварь купить

Стесняюсь ответить, я не "курю буквари" как ты, мне орфографические словари ближе.
Цитата:
Серый волк:
если все книжные магазины украдены.

Не крал, век воли не видать.
:-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
за теми, кого он периодически рекламирует.

Ну да есть такое. Помню программу "500 дней" перехода на рыночные отношения Явлинского.
Думаю не я один помню, как этот "умник" жизни людей калечил и ломал. Конечно сегодня популярно Путина во всём винить.
А не тех, кто тогда у руля был. Как то вот по мне так лучше бы этот самый Явлинский, на месте Немцова был бы. Но не всегда есть так как хотелось бы. ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теория остаётся только теорией, пока она не буде доказана на практике.
А для этого нужны возможности. Не стоит прыгать через голову, когда не уверен, что приземлишься не на голову... ;-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
кто тогда у руля был.

Не хило они тогда на рулили, да.
Например, сегодня день ВМФ в России и тогда.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3258
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Например, сегодня день ВМФ в России и тогда.

Да? А я по старинке всё 23-го февраля отмечаю карандашиком в календаре. :lol:
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Страница 82 из 82«1...808182
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