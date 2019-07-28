/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 82 из 82«1...808182
§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
верят в Святого

Верующим в акунамататат всегда виднее. Даже не сомневайтесь :-)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3255
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Цитата:
Victor Yang:

Вы чё на серого ополчились то? В основном дело говорит, бывают отклонения.
А кто виноват в "озеленении" кто дороги "стоит", кто трубы каждый год меняет и сного дороги строит?
Не в Акимате ли всё это решают? 8-)
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Немного стесняюсь посоветовать букварь купить. Это правда будет нечестно, если все книжные магазины украдены. :-(
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11730
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
основном дело говорит, бывают отклонения

Я бы сказал наоборот - в основном отклонения и бывает по делу. Почитай все его сообщения - там всегда смысл один - и ни рассуждений, ни анализа, ни хода мыслей. Акунаматат дураки, ничего не умеют, а Дубна и Москва лучше Кустаная, обилие ядовитого сарказма - и ничего больше, ничего интересного. Скучно и однообразно. Бывают редкие сообщения-жемчужины, прямо как в газете Ленинский Путь, которую он так не любит.

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2019 - 16:03]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 82 из 82«1...808182
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 0
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх