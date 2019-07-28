Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #1219





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:59 Цитата: elektron:

основном дело говорит, бывают отклонения

Я бы сказал наоборот - в основном отклонения и бывает по делу. Почитай все его сообщения - там всегда смысл один - и ни рассуждений, ни анализа, ни хода мыслей. Акунаматат дураки, ничего не умеют, а Дубна и Москва лучше Кустаная, обилие ядовитого сарказма - и ничего больше, ничего интересного. Скучно и однообразно. Бывают редкие сообщения-жемчужины, прямо как в газете Ленинский Путь, которую он так не любит.



[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2019 - 16:03]