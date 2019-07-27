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Обликоморале:
ам было что то в районе 3500 человек. Из них около 700 блохероф и журналистов, 2\3 не являющихся гражданами не то что Москвы, но и Московской области( вот их каким образом касались выборы в Мосгордуму).Несовершеннолетних пропасть, которые "ониждети" и "мытутвласать" . А где рабочие,служащие(оф. планктон не в счёт), представители реально трудового народа? Не на фото, не на видео их не заметил..среди интервьюируемых тоже
У серого особая религия - все вокруг идиоты, кто не уехал ещё в Россию - вдвойне, а кто там живёт и не выступает против действующей власти - в полуторакратном размере. Но самые просветленные верят в Святого Явлинского. Участники митингов приравнены к мученикам.