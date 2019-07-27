Цитата: Vital: погромы и пицца Будут и погромы возможно, Маркс не ошибается.

Эти верхи уже не могут просто так уйти.

А избиратель уже не желает быть обманутым таким дешманским способом.

И самое интересное что идиоты вверху учатся плохо, они своими руками консолидируют людей против.

Но хорошо заметно, что крови боятся, выучили уроки, что пролитая кровь жителей мгновенно радикализирует протест.

Дуралеи в коридорах власти в украинах этого понять не смогли, как их их иракские собратья по разуму.

Любой житель может немного почесав под шапкой это понять.

Цитата: Обликоморале: Да, " кровавый режим" лютует пр... А почему им не заказать пиццу в отделение? Они не боятся.

Цитата: Обликоморале: В открытом, но денежки как всегда собирает? Этот канал платный, как спутниковый платный точно такая система, и на эти честные деньги они делают лучшее тв.

Несмотря на огромные палки в колеса. Сравните качество этой журналистской работы с другими, или с Казахстан-1 (вместе с филиалом бездельников в каждом городе) вещающим за ваши деньги, только в разы больше и с ваших налогов без спроса. Посмеёмся?

Цитата: Обликоморале: Масквабад меняется из года в год

В сравнении с Лужком? и притом что все кое-как и тяп ляп и самые безумно сделанные велодорожки в мире? Есть большая масса ресурсов по этому поводу рассматривающая профессионально деятельность. можете попробовать поискать, можете не пробовать, а то вдруг случайно сравните с пилящим акунамататом.