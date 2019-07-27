/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 81 из 82«1...79808182»
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3255
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.07.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А о митинге, только ленивые сми не пишут.Даже у нас Тенгри отметилось.

От сюда поп подробнее, мы не в курсе. :lol:
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты сам и рассказывал

Я????? :lol: :lol:
Рядом с вами там ничего вредного не курят?
:lol: :lol:

Дождь пока вещает в открытом режиме.
За время трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей.
Можно быть в курсе последних событий, если ещё кто-то кот и не знает.
:lol:
https://tvrain.ru/

Добавляю фото из автозака по большой просьбе Облико. :-)
большое количество самых позитивных людей ездит именно этим транспортом. Заметьте мэрия так любезна ездят бесплатно. Соболь второй раз за день. Подробности в её твиттере.

[Исправлено: Серый волк, 27.07.2019 - 20:50]
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я????? Рядом с вами там ничего вредного не курят?

Ты,ты.
Не ты ли с упоением рассказывал как Масквабад меняется из года в год, в лучшую сторону в отличие от "кушмурунного" Казахстана?
Хм, или это был другой Серый?
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Дождь пока вещает в открытом режиме.

В открытом, но денежки как всегда собирает? :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Серый волк:
трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей

А что там про другие СМИ, оказывается всё же писали?
:lol:
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Соболь

А шо - Собчак, Штейн и Удальцов уже не в тренде?
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Добавляю фото из автозака

Да, " кровавый режим" лютует прям.
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
большое количество самых позитивных людей ездит

А позитивные люди Костаная с другим транспортом в это время контактируют. 8-)
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Времена меняются. Раньше были дружеские транспоранты красного цвета и пирожки из ливера. А щас беспорядки, погромы и пицца. :-o :lol:
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital: погромы и пицца
Будут и погромы возможно, Маркс не ошибается.
Эти верхи уже не могут просто так уйти. :-)
А избиратель уже не желает быть обманутым таким дешманским способом.
И самое интересное что идиоты вверху учатся плохо, они своими руками консолидируют людей против.
Но хорошо заметно, что крови боятся, выучили уроки, что пролитая кровь жителей мгновенно радикализирует протест.
Дуралеи в коридорах власти в украинах этого понять не смогли, как их их иракские собратья по разуму.
Любой житель может немного почесав под шапкой это понять. :lol:
Цитата:
Обликоморале: Да, " кровавый режим" лютует пр...
А почему им не заказать пиццу в отделение? Они не боятся. :lol:
Цитата:
Обликоморале: В открытом, но денежки как всегда собирает?
Этот канал платный, как спутниковый платный точно такая система, и на эти честные деньги они делают лучшее тв.
Несмотря на огромные палки в колеса. Сравните качество этой журналистской работы с другими, или с Казахстан-1 (вместе с филиалом бездельников в каждом городе) вещающим за ваши деньги, только в разы больше и с ваших налогов без спроса. :-) Посмеёмся? :lol:
Цитата:
Обликоморале: Масквабад меняется из года в год

В сравнении с Лужком? и притом что все кое-как и тяп ляп и самые безумно сделанные велодорожки в мире? :lol: Есть большая масса ресурсов по этому поводу рассматривающая профессионально деятельность. можете попробовать поискать, можете не пробовать, а то вдруг случайно сравните с пилящим акунамататом. :-P
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Дуралеи в коридорах власти в украинах этого понять не смогли, как их их иракские собратья по разуму.

О, так ты ратуешь за сценарии Ирака и Украины?
Цитата:
Серый волк:
консолидируют людей против.

Там было что то в районе 3500 человек. Из них около 700 блохероф и журналистов, 2\3 не являющихся гражданами не то что Москвы, но и Московской области( вот их каким образом касались выборы в Мосгордуму).Несовершеннолетних пропасть, которые "ониждети" и "мытутвласать" .
А где рабочие,служащие(оф. планктон не в счёт), представители реально трудового народа? :-)
Не на фото, не на видео их не заметил..среди интервьюируемых тоже :-(
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
они делают лучшее тв.

Это субъективное мнение, по мне ТВ любое давно отстой. :lol:
Цитата:
Серый волк:
В сравнении с Лужком? и притом что все кое-как и тяп ляп и самые безумно сделанные велодорожки в мире? Есть большая масса ресурсов по этому поводу рассматривающая профессионально деятельность. можете попробовать поискать, можете не пробовать, а то вдруг случайно сравните с пилящим акунамататом.

Набор многобукф
8-)
но происходящими переменами в Мацкве, ты на форуме восхищался.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3255
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там было что то в районе 3500 человек. Из них около 700 блохероф и журналистов, 2\3 не являющихся гражданами не то что Москвы, но и Московской области

Ну сам же понимаешь, что проплаченный митинг. Великовозрастные де--лоиды с айфонами. Ну прям от плохой жизни пошли :lol: 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Даже до немцев дошло то, что не дошло до Дубны. :lol:
На гастрономический фестиваль в парк Горького пришло 160 тысяч человек, бороться за свободу народа на Тверскую - 3,5 тысячи. Что не так с этой страной?!!! :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11730
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ам было что то в районе 3500 человек. Из них около 700 блохероф и журналистов, 2\3 не являющихся гражданами не то что Москвы, но и Московской области( вот их каким образом касались выборы в Мосгордуму).Несовершеннолетних пропасть, которые "ониждети" и "мытутвласать" . А где рабочие,служащие(оф. планктон не в счёт), представители реально трудового народа? Не на фото, не на видео их не заметил..среди интервьюируемых тоже

У серого особая религия - все вокруг идиоты, кто не уехал ещё в Россию - вдвойне, а кто там живёт и не выступает против действующей власти - в полуторакратном размере. Но самые просветленные верят в Святого Явлинского. Участники митингов приравнены к мученикам.
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10390
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 14:39
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 81 из 82«1...79808182»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 1
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх