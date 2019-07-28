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§ NG.kz
Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в этом здании располагался отдел образования акимата Костаная. Однако затем учреждение съехало и здание пустовало. Наш корреспондент побывал на месте происшествия.
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§ maxsaf
Re: Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2429
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду.

Цитата:
виновники пожара - бомжи, облюбовавшие здание.

Пора этим самозанятым пособие урезать :lol:
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§ elektron
Re: Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3252
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//По данным "НГ", здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду. До недавнего времени - отделу образования. //

дожили, отдел образования снимал здание в аренду у частного лица! :-o
Это что же за частное лицо такое, имя в студию! Что отделу образования здания в аренду сдаёт? Лишить права собственности, статей достаточно. ;-)
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§ Обликоморале
Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это что же за частное лицо такое

Да поговаривают "эми" из Германии.
:lol:
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§ elektron
Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3252
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да поговаривают

Говорят, на базаре кур доят ;-) Конкретнее интересно было бы!
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§ olegggon
Re: Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 28.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Говорят, на базаре кур доят Конкретнее интересно было бы!


Это здание вроде принадлежит Гагику, который с акимом и акиматовскими за решетку угодил несколько лет назад.
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§ Серый волк
Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10387
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.07.19 - 12:05
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3252
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Это здание вроде принадлежит Гагику

Интереснее становится. Сколько вообще зданий в личном пользовании, сдаётся гос. учреждениям. И как так?
Интересно было бы, если НГ смогли бы такую инфу раздобыть. Это же не паханое поле для антикоррупционщиков! 8-)
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