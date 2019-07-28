elektron Re: Трехэтажное пустующее здание горит в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3252

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:56 //По данным "НГ", здание принадлежит частному лицу, его сдавали в аренду. До недавнего времени - отделу образования. //



дожили, отдел образования снимал здание в аренду у частного лица!

Это что же за частное лицо такое, имя в студию! Что отделу образования здания в аренду сдаёт? Лишить права собственности, статей достаточно.