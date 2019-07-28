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≡ «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областной палате предпринимателей прошла встреча с представителями открытых рынков города. Торгующие заявляют, что функционирование контрольно-кассовых машин с онлайн-передачей данных в условиях базара, невозможно.
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§ Добринцофф
Re: «Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по видио,предпринимателей торгующих на улице надо защищать от открытия новых торговых домов,так что ли?
У нас все рынки расположены в центре города,неужели там связи нет,или на улице сигнал есть ,а именно в контейнере пропадает?
С патентом оно конечно удобнее,заплатил копейки и торгуешь на законных основаниях,с онлайн ККМ платить придётся больше,возможно это и есть основная причина недовольства торгующих.
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§ Vital
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар. :-o 8-)
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§ Добринцофф
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6630
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.07.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Конечно, это основная причина. Интересно а че люди не возмущаются наши? Как на автобусников, мы хотим знать сколько автобус приносит денег что бы не переплачивать больше.. И тут тоже надо так, мы хотим знать сколько зарабатывает торговец на рынке что бы не переплачивать за товар.

Тут обратная ситуация,чем меньше расходов на налоги тем дешевле товар,тем кто ещё до сих пор ходит за покупками на базары выгодно что бы продавец работал на патенте, продавцу то же выгодно,невыгодно государству.
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§ elektron
«Люди берут кассовые аппараты домой, чтобы добить чек» - торгующие на рынках Костаная о проблемах с ККМ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3252
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.07.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не правильно сравниваешь, без штанов оставить всех хочешь! :lol:
Автобусники, монополисты, не выбора ни конкуренции нет, только требуют больше.
А на рынке, хочешь купил, хочешь прошёл, в магазине купил, ну и тд. ;-)
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