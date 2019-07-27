Цитата: Обликоморале:

Ты сам и рассказывал

Я?????

Рядом с вами там ничего вредного не курят?





Дождь пока вещает в открытом режиме.

За время трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей.

Можно быть в курсе последних событий, если ещё кто-то кот и не знает.



https://tvrain.ru/



Добавляю фото из автозака по большой просьбе Облико.

большое количество самых позитивных людей ездит именно этим транспортом. Заметьте мэрия так любезна ездят бесплатно. Соболь второй раз за день. Подробности в её твиттере.



[Исправлено: Серый волк, 27.07.2019 - 20:50]