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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3248
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.07.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А о митинге, только ленивые сми не пишут.Даже у нас Тенгри отметилось.

От сюда поп подробнее, мы не в курсе. :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты сам и рассказывал

Я????? :lol: :lol:
Рядом с вами там ничего вредного не курят?
:lol: :lol:

Дождь пока вещает в открытом режиме.
За время трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей.
Можно быть в курсе последних событий, если ещё кто-то кот и не знает.
:lol:
https://tvrain.ru/

Добавляю фото из автозака по большой просьбе Облико. :-)
большое количество самых позитивных людей ездит именно этим транспортом. Заметьте мэрия так любезна ездят бесплатно. Соболь второй раз за день. Подробности в её твиттере.

[Исправлено: Серый волк, 27.07.2019 - 20:50]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я????? Рядом с вами там ничего вредного не курят?

Ты,ты.
Не ты ли с упоением рассказывал как Масквабад меняется из года в год, в лучшую сторону в отличие от "кушмурунного" Казахстана?
Хм, или это был другой Серый?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Дождь пока вещает в открытом режиме.

В открытом, но денежки как всегда собирает? :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Серый волк:
трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей

А что там про другие СМИ, оказывается всё же писали?
:lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Соболь

А шо - Собчак, Штейн и Удальцов уже не в тренде?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Добавляю фото из автозака

Да, " кровавый режим" лютует прям.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
большое количество самых позитивных людей ездит

А позитивные люди Костаная с другим транспортом в это время контактируют. 8-)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7820
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.07.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Времена меняются. Раньше были дружеские транспоранты красного цвета и пирожки из ливера. А щас беспорядки, погромы и пицца. :-o :lol:
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Ответить Новый топик
Страница 81 из 81«1...798081
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