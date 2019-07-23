Цитата: Ваш земляк:

Ну, во-первых, у него, если Вы не знали, было несколько ников(упс!)! И во-вторых - может быть, сделать всё-таки как-то попроще возможность вставлять ссылки и картинки?! Не думали об этом?

Знали. Но было это во времена до Соглашения. Потом у него остался один.

На счет картинок думали, но пока возможности нет. В подробности внутренней кухни вдаваться не буду.