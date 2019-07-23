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§ Ваш земляк
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Во-первых, называйте пользователей по их никам. Во-вторых, если вы о 112,

Ну, во-первых, у него, если Вы не знали, было несколько ников(упс!)! И во-вторых - может быть, сделать всё-таки как-то попроще возможность вставлять ссылки и картинки?! Не думали об этом?
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§ Ваш земляк
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Прошу пояснить, почему это не касается СВ. Зашкаливает шкала такта ведь конкретно. В красной зоне постоянно.

Ой! Ну кто бы говорил!Давно ли сам с ПП слетел? Или что - теперь и мысли редактировать будут? Наказание а мыслепреступление? Круто! Пеши есчо!
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 153
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.07.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну, во-первых, у него, если Вы не знали, было несколько ников(упс!)! И во-вторых - может быть, сделать всё-таки как-то попроще возможность вставлять ссылки и картинки?! Не думали об этом?

Знали. Но было это во времена до Соглашения. Потом у него остался один.
На счет картинок думали, но пока возможности нет. В подробности внутренней кухни вдаваться не буду.
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 153
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.07.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Прошу пояснить, почему это не касается СВ.

Кто такой СВ?
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос на засыпку.
Серый Волк.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.07.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что не раскрою большой секрет, если скажу, что на форуме чуть ли не каждый день регистрируют новых пользователей. Простейшим запросом можно получить информацию о них, и становится очевидным, что у большинства количество коментариев - 0. Общее количество зарегистрированных пользователей перевалило за 20 000. Кто все эти люди? Спящяя ячейка игил? Готовят второй крымский референдум? Собираются повлиять на внеочередные выборы? Массовка с акимата? :-) Только что залогинился пользователь под ником "Шуршим". Привет! Надеюсь, хоть он настоящий и ответит :lol:
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