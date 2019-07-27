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§ NG.kz
Госорганам Казахстана на два года запретили покупать автомобили иностранного производства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в государственных закупках смогут участвовать только поставщики товаров, произведённых в Казахстане и имеющих сертификат о происхождении формы "CT-KZ".
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§ костанаец
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 27.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может вообще сократить автопарк для гос. органов?
начальник-машина, зам.- машина, бухгалтерия - машина
и стараются парк обновлять через год два, видел как по трассе ходят машины с гос номерами, кочки не кочки, ямы не ямы, ремонт за бюджет, а то и обновление
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§ Мишаня
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
Мишаня


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Сообщений: 738
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.07.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу нарисовался образ обхода. Заключается договор с неким ТОО на аренду парка импортных авто. А уж кто учредитель, откуда у этого ООО импортные авто и каков уровень стоимости аренды, это уже иной вопрос. Правда, господин Мамин?
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§ Victor Yang
Госорганам Казахстана на два года запретили покупать автомобили иностранного производства
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11728
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Сразу нарисовался образ обхода. Заключается договор с неким ТОО на аренду парка импортных авто.

В гос.учреждениях не всё так просто и не так быстро. Если положено ГУ или ГКП иметь на балансе автомобиль - ему на аренду деньги никто не даст. А протащить такой "обход" через вышестоящие инстанции - требует времени и немалого. Ещё год может пройти, а ещё через год и запрет снимут.
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§ Сыкымы
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
Сыкымы


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Сообщений: 941
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Вроде понятным языком написано:
Цитата:
Теперь в государственных закупках смогут участвовать только поставщики товаров, произведённых в Казахстане и имеющих сертификат о происхождении формы "CT-KZ"
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§ seroff
Re: Госорганам Казахстана на два года запретили покупать...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 27.07.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну конечно на два года мараторий так они уже обновили теперь обновление через два года после окончания маратория и когда об этом забудут
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