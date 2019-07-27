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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3247
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.07.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А о митинге, только ленивые сми не пишут.Даже у нас Тенгри отметилось.

От сюда поп подробнее, мы не в курсе. :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты сам и рассказывал

Я????? :lol: :lol:
Рядом с вами там ничего вредного не курят?
:lol: :lol:

Дождь пока вещает в открытом режиме.
За время трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей.
Можно быть в курсе последних событий, если ещё кто-то кот и не знает.
:lol:
https://tvrain.ru/
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Страница 81 из 81«1...798081
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