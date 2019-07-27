Нет, нет и еще раз нет! Здесь нет никакой коррупции!

Цитата: - Самое обидное, что ей приходится так долго доказывать, что она приличная женщина!

Какие у нас научные конференции? Приличные люди на такси, тфю ты... на научные конференции не ездЮт!

Теперь из за нее детишки на пару лет лишаться видеть лицезреть своего "замечательного" папашку. Жены потеряют таких "кормильцев".

Понять и простить!

А народ у нас Цитата: Смысл большинства комментариев, особенно в казахскоязычных соцсетях, сводится именно к этому, мол, женщина должна знать свое место. Я все больше убеждаюсь, что у нас некоторый народ очень нехороший, то Президент им не такой, то новый президент тоже не нравиться некоторым, то эти турки и арабы... теперь вот эта "женщина должна знать свое место"

А может просто они не верят что в Казахстане есть наука и поэтому с подозрением относятся к научным конференциям, поэтому у некоторых такое скот..ое отношение к потерпевшей? Я предполагаю, что у этих "папаш" это не первые такие "похождения", после короткой отсидки, ведь они могут снова себя проявить? Не хорошо все это, не хорошо! Не красит нашу страну такие "папаши" и сердобольные судьи! Почему бы суд присяжных, из женщин?