Цитата: Обликоморале:

Ты сам и рассказывал

Я?????

Рядом с вами там ничего вредного не курят?





Дождь пока вещает в открытом режиме.

За время трансляции собрано на вещание более 3500000 рублей.

Можно быть в курсе последних событий, если ещё кто-то кот и не знает.



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