/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитница заявила, что потерпевшая однозначно будет обжаловать приговор. Сейчас она находится в стрессе, за время процесса похудела килограммов на 15.
Читать новость

§ Кушмурунец23
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, нет и еще раз нет! Здесь нет никакой коррупции!
Цитата:
- Самое обидное, что ей приходится так долго доказывать, что она приличная женщина!

Какие у нас научные конференции? Приличные люди на такси, тфю ты... на научные конференции не ездЮт!
Теперь из за нее детишки на пару лет лишаться видеть лицезреть своего "замечательного" папашку. Жены потеряют таких "кормильцев".
Понять и простить!
А народ у нас Цитата:
Смысл большинства комментариев, особенно в казахскоязычных соцсетях, сводится именно к этому, мол, женщина должна знать свое место.
Я все больше убеждаюсь, что у нас некоторый народ очень нехороший, то Президент им не такой, то новый президент тоже не нравиться некоторым, то эти турки и арабы... теперь вот эта "женщина должна знать свое место"
А может просто они не верят что в Казахстане есть наука и поэтому с подозрением относятся к научным конференциям, поэтому у некоторых такое скот..ое отношение к потерпевшей? Я предполагаю, что у этих "папаш" это не первые такие "похождения", после короткой отсидки, ведь они могут снова себя проявить? Не хорошо все это, не хорошо! Не красит нашу страну такие "папаши" и сердобольные судьи! Почему бы суд присяжных, из женщин?
Профайл Посетить вебсайт

§ андрей 117
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 27.07.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откупились и всё.на условно не тянут.шум может подняться.а два с половиной мол потерпите.там по УДО выйдите через годик.а то и меньше.
Профайл

§ Vital
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:

Сомневаюсь что найдётся судья, который будет так рисковать своей работой ради двух проводников с такой статьёй.
А срок маленький, так это потому что история мутная.
Профайл

§ maxsaf
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
изнасиловал первый проводник, потерпевшая отвечала, что была в шоке от того, что ее мир рухнул и не могла об этом думать.

надо провести опрос среди замужних. Узнать, не рушится ли их мир так же каждый раз при исполнении супружеских обязанностей. Кто знает, может им всем действительно настолько плохо каждый раз, просто притворяются. Не может же штамп в паспорте так резко изменить отношение к половому акту от "рушится мир" до "парю в небесах". Или кто-то слишком приукрашивает, или же наоборот, слишком драматизирует.
Профайл

§ maxsaf
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предположим, была другая участница конференции, бизнес леди, которая доехала до дома благополучно. А дома муж, который "соскучился". И он сделает свое дело, вопреки желаниям супруги. И ему ничего за это не будет, он под защитой штампа в паспорте. От такого мир не рушится?
Профайл

§ maxsaf
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хотя есть экспертизы, что все трое были трезвы

А как же слова потерпевшей про быдло в трениках с пивом в руках в ее купе?
Профайл

§ таноми52
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.07.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
надо провести опрос среди замужних. Узнать, не рушится ли их мир так же каждый раз при исполнении супружеских обязанностей.


Что за бред Вы несёте? Что за параллели?
Такое впечатление, что кто-то другой под ником "maxsaf" пишет. До сих комментов всё было в рамках здравого смысла...
Профайл

§ maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что за бред Вы несёте? Что за параллели? Такое впечатление, что кто-то другой под ником "maxsaf" пишет. До сих комментов всё было в рамках здравого смысла...

Вы плохо разбираетесь в людях, раз можете представить меня в окружении бутылок с пивом :lol:
Ужасно, что нужно доказывать, что понятие "приличие" у всех разное. Когда-то даже быть разведенной считалось неприличным ;-)

[Исправлено: maxsaf, 27.07.2019 - 22:58]
Профайл

§ maxsaf
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из статьи Киселева о Вайнштейне
Цитата:
Тогда казалось, что заявление на Вайнштейна стало для голливудских дам своего рода знаком качества, сертификатом. Заявила на Харви – значит, настоящая. Нет? Тем хуже для тебя.

Вот оно, новое "Приличие"...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 0
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх