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Страница 80 из 81«1...78798081»
§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У россиян ещё очередная веселуха..
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить мужчинам появляться на улицах городов с голым торсом
https://iz.ru/902136/2019-07-23/milonov-potreboval-zapretit-muzhchinam-khodit-s-golym-torsom-po-ulitcam
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
скучно мы живем господа


некоторые воруют.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
с голым торсом


ну он по этой теме спец.гомо. и подобное.
не , в туркиях тоже в столовую не зайдешь.
да и везде в принципе.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мер Чимкента почему то Лондоне.
город взорвали. он в Лондоне.
и пишет оттуда.

Я благодарен своей стране, я благодарен Елбасы, я
.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опрос.
вернется или нет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве возле своего дома. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. В настоящий момент Навальный находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. По словам оппозиционера, отряд ОМОН задержал его, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку и хотел купить цветы, чтобы поздравить супругу с днем рождения.///
мне его жалко, чс.
но за бабки что не сделаешь.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый вроде 444 маршрутка с ногинска до метро партизанская. Я не запомнил. Спросил до метро и все. Назад на автобусе поеду с метро партизанской. Там все до единого борадачи))) Кстати на вднх воробьи и голуби офигевшие тоже:)))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
URL=http://www.radikal.ru][/URL
Наверно так нельзя делать. Щас Елена будет ругатся. Кормить с рук незя.
Мороженое трескают. Клюв заболеет, простынут
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


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Сообщений: 10385
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Серый вроде 444 маршрутка с ногинска до метро партизанская.

Тогда не удивительно. Это другой регион, не Москва.
Если реально напряжного вида или ведут подозрительно даже не раздумывая на Минтранс в приложении.
Чтоб их там почистили в очередной раз.

Там есть цивилизованные МОСТРАНСАВТО (автобусы Московской области).
И их видно должно быть в приложении Транспорт. 322, 382 (в Москве тоже есть 382 но Московский)

Электричек если что полтора десятка бегает с Курского, включай экспресс вечером один. Главное на Курском направление не перепутать. С Курского на три направления уходят.

Посмотрел 34 варианта по времени с 19 до 23 уехать В Ноги на официалах (автобусы и электрички)

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 18:44]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 июля 1980 г.
Ушёл из жизни Великий Советский поэт,актёр, исполнитель песен, В.С.Высоцкий.
Светлая память !
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

олимпиада.
в Москве.
Джо Дассен в августе.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Москве два часа идет митинг.
Люди отстаивают свои избирательные права.
Вся Тверская заполнена людьми и гигантским количеством полиции и войск.
Прямая трансляция идет с утра на Телеканале Дождь.
https://tvrain.ru/

Вещание на Дожде открыто.
Продажные журналисты с продажных каналов делают вид, что ничего в Москве не присходит.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Серый, селфи с автозака будут?
Насчет СМИ, бгык, да с каждого утюга только об этом митинге.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10385
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.07.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Серый, селфи с автозака будут?

Увы не удостоился чести! :lol:
Цитата:
Обликоморале:
Насчет СМИ, бгык, да с каждого утюга

Утюги говорят вещают о великом путене погружающимся на дно (в батискафе).
О том какпохоршеламоскваприсобянине и о празднике где где-то на окраине ездят детки на трехколесных великах.
:-)

Сейчас людей выдавили с Тверской, наверное думая растворятся и разойдутся.
Но оказалось люди заняли Малую Дмитровку, Старый Арбат, Новый Арбат, Трубную и часть идет занимать Чистые пруды!
Если дойдут, то наш драгоценный Абай Кунанбаев, настоящий казах опять будет видеть настоящих людей вокруг себя, как это было на акции ОкупайАбай, при совсем других обстоятельствах.

Как сказал только Митрохин, сегодня власть перешла в следующий этап отделила сама мирный протест против мошенничества с регистр. кандидатов от немирного и теперь все будет решаться на улицах.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
какпохоршеламоскваприсобянине

Ты сам и рассказывал.Цитата:

Серый волк:
погружающимся на дно (в батискафе).

От тебя услышал, даже не в курсах.
А о митинге, только ленивые сми не пишут.Даже у нас Тенгри отметилось.
Цитата:
Серый волк:
мошенничества с регистр. кандидатов

Так всё таки мошенничали значит регистрирующиеся в кандидаты. :lol:
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Страница 80 из 81«1...78798081»
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