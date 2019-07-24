Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1199





(Пользователи) Сообщений: 10385

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:30 Цитата: Обликоморале:

Серый, селфи с автозака будут?

Увы не удостоился чести!

Цитата: Обликоморале:

Насчет СМИ, бгык, да с каждого утюга

Утюги говорят вещают о великом путене погружающимся на дно (в батискафе).

О том какпохоршеламоскваприсобянине и о празднике где где-то на окраине ездят детки на трехколесных великах.





Сейчас людей выдавили с Тверской, наверное думая растворятся и разойдутся.

Но оказалось люди заняли Малую Дмитровку, Старый Арбат, Новый Арбат, Трубную и часть идет занимать Чистые пруды!

Если дойдут, то наш драгоценный Абай Кунанбаев, настоящий казах опять будет видеть настоящих людей вокруг себя, как это было на акции ОкупайАбай, при совсем других обстоятельствах.



Как сказал только Митрохин, сегодня власть перешла в следующий этап отделила сама мирный протест против мошенничества с регистр. кандидатов от немирного и теперь все будет решаться на улицах.