Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1194





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: Vital:

Серый вроде 444 маршрутка с ногинска до метро партизанская.

Тогда не удивительно. Это другой регион, не Москва.

Если реально напряжного вида или ведут подозрительно даже не раздумывая на Минтранс в приложении.

Чтоб их там почистили в очередной раз.



Там есть цивилизованные МОСТРАНСАВТО (автобусы Московской области).

И их видно должно быть в приложении Транспорт. 322, 382 (в Москве тоже есть 382 но Московский)



Электричек если что полтора десятка бегает с Курского, включай экспресс вечером один. Главное на Курском направление не перепутать. С Курского на три направления уходят.



Посмотрел 34 варианта по времени с 19 до 23 уехать В Ноги на официалах (автобусы и электрички)



[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 18:44]