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Vital:
Серый вроде 444 маршрутка с ногинска до метро партизанская.
Тогда не удивительно. Это другой регион, не Москва.
Если реально напряжного вида или ведут подозрительно даже не раздумывая на Минтранс в приложении.
Чтоб их там почистили в очередной раз.
Там есть цивилизованные МОСТРАНСАВТО (автобусы Московской области).
И их видно должно быть в приложении Транспорт. 322, 382 (в Москве тоже есть 382 но Московский)
Электричек если что полтора десятка бегает с Курского, включай экспресс вечером один. Главное на Курском направление не перепутать. С Курского на три направления уходят.
Посмотрел 34 варианта по времени с 19 до 23 уехать В Ноги на официалах (автобусы и электрички)
[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 18:44]