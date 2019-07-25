Кушмурунец23 Ставка - 10 000 тенге за вагон: новые подробности громкого дела о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассказали в суде #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 260

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:28 Цитата: Ваш земляк:

Гавриленко ничего не будет?

Мое мнение, что нет, ему ни чего не будет.

Он же Гавриленко. Я вот, за последние годы, заметил, что Ивановы, Петровы, Гавриленковы не имеют "крыши" и влиятельных родственников, наверно поэтому они не воруют.

Нет, он не провокатор, он просто нормальный специалист, который хочет доработать до пенсии. Он честно сказал, ведь у его запросили за вагон 10 000, и он вынужден был дать. А вот тот что по ниже на фото видно даже по фотографии, на честного человека очень похож.

Не мог он за вагоны 10 000 заплатить, просто он SMS -ку отправил и все.

Но SMS-ка видно оказалась платной...

Прямо артисты какие то, мне так показалосьььь



[Исправлено: Кушмурунец23, 27.07.2019 - 17:35]