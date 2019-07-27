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≡ "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная женщина!", - правозащитница прокомментировала приговор в отношении насильников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитница заявила, что потерпевшая однозначно будет обжаловать приговор. Сейчас она находится в стрессе, за время процесса похудела килограммов на 15.
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§ Кушмурунец23
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.07.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, нет и еще раз нет! Здесь нет никакой коррупции!
Цитата:
- Самое обидное, что ей приходится так долго доказывать, что она приличная женщина!

Какие у нас научные конференции? Приличные люди на такси, тфю ты... на научные конференции не ездЮт!
Теперь из за нее детишки на пару лет лишаться видеть лицезреть своего "замечательного" папашку. Жены потеряют таких "кормильцев".
Понять и простить!
А народ у нас Цитата:
Смысл большинства комментариев, особенно в казахскоязычных соцсетях, сводится именно к этому, мол, женщина должна знать свое место.
Я все больше убеждаюсь, что у нас некоторый народ очень нехороший, то Президент им не такой, то новый президент тоже не нравиться некоторым, то эти турки и арабы... теперь вот эта "женщина должна знать свое место"
А может просто они не верят что в Казахстане есть наука и поэтому с подозрением относятся к научным конференциям, поэтому у некоторых такое скот..ое отношение к потерпевшей? Я предполагаю, что у этих "папаш" это не первые такие "похождения", после короткой отсидки, ведь они могут снова себя проявить? Не хорошо все это, не хорошо! Не красит нашу страну такие "папаши" и сердобольные судьи! Почему бы суд присяжных, из женщин?
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§ андрей 117
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 27.07.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откупились и всё.на условно не тянут.шум может подняться.а два с половиной мол потерпите.там по УДО выйдите через годик.а то и меньше.
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§ Vital
Re: "Ужасно, что нужно доказывать, что ты приличная...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:

Сомневаюсь что найдётся судья, который будет так рисковать своей работой ради двух проводников с такой статьёй.
А срок маленький, так это потому что история мутная.
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