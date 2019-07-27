Victor Yang Госорганам Казахстана на два года запретили покупать автомобили иностранного производства #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11728

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:38 Цитата: Мишаня:

Сразу нарисовался образ обхода. Заключается договор с неким ТОО на аренду парка импортных авто.

В гос.учреждениях не всё так просто и не так быстро. Если положено ГУ или ГКП иметь на балансе автомобиль - ему на аренду деньги никто не даст. А протащить такой "обход" через вышестоящие инстанции - требует времени и немалого. Ещё год может пройти, а ещё через год и запрет снимут.