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§ NG.kz
Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прибор, установленный на сотом километре республиканской трассы Костанай-Аулиеколь- Сурган был вдребезги разбит в ночь с 24 на 25 июля, сообщают специалисты Костанайского филиала ТОО "Казахавтодор".
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§ лимон
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.07.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 3млн. и для видеорегистратора места для таких случаев не предусмотрели?
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§ Гриня
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 25.07.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то я не понял,а зачем на скоростемере рисунок знака с ограничением 60км\час?Насколько знаю,они светят зеленым или красным?Он получается,положенные на трассе 90 км\час светил красным?Правильно тогда сделали ,что разбили.Я в челябинске ехал,и так маршрут толком не знал,еще на пути красный светофор с цифрами 69,я остановился,а оказалось что это тоже скоростемер был,я понял когда он вдруг резко позеленел.А читать какие то надписи на плакатах времени особо не было.Хорошо что никто в зад не въехал,останавливался я плавно.
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§ лимон
Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Что-то я не понял,а зачем на скоростемере рисунок знака с ограничением 60км\час?

если я не ошибаюсь, он находиться до знака окончания Затобольска, т.е. в населенном пункте

[Исправлено: лимон, 25.07.2019 - 14:46]
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§ Гриня
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 25.07.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
он находиться до знака окончания Затобольска

Прибор, установленный на сотом километре республиканской трассы Костанай-Аулиеколь- Сурган
Может быть и в Затоболовке,давно там ездил,тогда конечно извиняюсь.
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§ seroff
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
seroff


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Сообщений: 261
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 25.07.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот стоит в Аман-Карагае и ставятся они после знака населённый пункт поэтому и ограничение 60 ,а кто на нём останавливается совет сдайте на права отучитесь и следите за дорогой,а не летайте как в городе
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§ Гриня
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.07.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а кто на нём останавливается совет сдайте на права отучитесь

Повторяю,это было в Челябинске,был первый раз там,движение там более интенсивное, если вы не знаете.Я маршрут не знал куда ехать,и так головой по сторонам завертел,и неожиданно перед глазами,над дорогой красный фонарь с цифрами.у Вас будет первая мысль про НЛО? Я например подумал светофор,ни надписей ни табличек не увидел.Скорость это была нормальная для всего потока. Вы правила учили хорошо?В каком пункте есть описание таких приблуд-скоростемеров? Я хорошо учил,хоть и давно,я знаю что при ограничении 60 разрешается превышение до 10 км\час-на погрешность измерительных приборов и дорожные ситуации.
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§ Кушмурунец23
Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в...
Кушмурунец23


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Сообщений: 260
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 27.07.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такие дорогостоящие приборы устанавливаются для удобства людей, для безопасности.

3 миллиона как раз хватило бы залатать несколько Кушмурунских дорог, которые с Советского Союза не ремонтировались.Но, представляете! Асфальту лет 40 уже а он лучше нового! Если бы не "ковыряли" его под всякие водопроводы, то еще лет 20 "прожил" бы.
6 на 3 миллиона =18 миллионов на Костанайскую область. Машины нынче без скоростимера, надо побольше таких понаставить.
Вот бы к нам в Кушмурун такую штуку :lol: :lol: :lol:
Предполагаю, что раз в неделю по 3 миллиона на ремонт из бюджета пришлось выделять! ДаЁшЬ умный скоростимер в Кушмурун! Сколько бабла можно будет срубить, если что и отмазка, мол Кушмурунцы , зона... что мол с них возьмешь 8-) 8-) 8-)
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