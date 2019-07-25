Кушмурунец23 Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 260

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:14 Цитата: Такие дорогостоящие приборы устанавливаются для удобства людей, для безопасности.

3 миллиона как раз хватило бы залатать несколько Кушмурунских дорог, которые с Советского Союза не ремонтировались.Но, представляете! Асфальту лет 40 уже а он лучше нового! Если бы не "ковыряли" его под всякие водопроводы, то еще лет 20 "прожил" бы.

6 на 3 миллиона =18 миллионов на Костанайскую область. Машины нынче без скоростимера, надо побольше таких понаставить.

Вот бы к нам в Кушмурун такую штуку

Предполагаю, что раз в неделю по 3 миллиона на ремонт из бюджета пришлось выделять! ДаЁшЬ умный скоростимер в Кушмурун! Сколько бабла можно будет срубить, если что и отмазка, мол Кушмурунцы , зона... что мол с них возьмешь