Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1592





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6393

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:50 Мы то на форуме, да и жара спала чутка. А у вас опять под сорокетник грят местами? В Баварии правда у моих нормально, даже с дождями.