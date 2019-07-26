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≡ Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В наших консервативных краях такого нема, а вот в крупных городах мужики стали от баб отдельно кучковаться. Прайд называется вроде :lol: Такими темпами бывшему слабому полу ничего не останется, как только писать заявы на своих новых бойфрэндов - типа, током бьет, батареек много жрет. Хотя говорили же - бьет, значит любит :lol:
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
это ты о чем?

Сори, я забыл "душ" с "сиреной" в кавычки взять. ))
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я кстати сейчас в трениках. Пойду себе пивка налью, и таноми52 сэлфи скину в ответ на ее пост #10 ;-)
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§ Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:таноми52 скину

Денег лучше на лисапед скинь, у тебя же как раз после трат на все нужды остались.
̶И̶ ̶в̶о̶о̶б̶щ̶е̶ ̶в̶а̶л̶и̶т̶ь̶ ̶с̶ ̶в̶е̶т̶к̶и̶ ̶н̶а̶д̶о̶.̶ ̶О̶К̶ ̶п̶р̶и̶ш̶л̶а̶,̶ ̶с̶е̶й̶ч̶а̶с̶ ̶н̶а̶с̶ ̶п̶о̶ч̶и̶к̶а̶е̶т̶.̶

[Исправлено: Обликоморале, 27.07.2019 - 10:33]
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§ maxsaf
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

У меня есть уже одна - молодая ухоженная а теперь еще и состоятельная (все как по тексту в статье) которая под угрозами бытовым насилием у меня все остатки и излишки выгребает "под ноль" :lol:
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§ Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вот почему ты зол на жен. пол. Бунтовать не пробовал?
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бунтовать не пробовал

В смысле, как Путин с Брэдом Питом что-ли? ))
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§ Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Путин с Брэдом Питом что-ли?

При чем тут они опять?
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