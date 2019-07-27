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§ NG.kz
Мужчину сбили на трассе между Затобольском и Заречным
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ужасающих последствий происшествия прислали на редакционный WhatsApp "НГ". По словам приславшего видео, сегодня, 26 июля, человека насмерть сбил КАМаз.
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§ Vital
Re: Мужчину сбили на трассе между Затобольском и Заречным
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7818
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Седня тоже прилетело это видео.
Вот че за люди, нафиг такое снимать и распространять по инету. То людоедоев, то трупы распространяют. Надо что б спецслужбы этих " режиссёров" штрафовало.
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