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§ NG.kz
Из жизни огурцов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошли массово зеленцы-огурцы. И окрошку хорошо из них приготовить, и салат отличный. Огурцы тушат на манер кабачков, поедая затем в качестве гарнира. Умелые хозяйки из переросших готовят на зиму вкусную икру. А есть блюдо, которое прекрасно идет в жару. Пьешь и радуешься свежему вкусу.
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§ юля елиссева
Re: Из жизни огурцов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, где обозрения общепита?
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§ Обликоморале
Из жизни огурцов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6391
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Деньги на общепит НГ перестало по ходу выделять. Недешевое нынче удовольствие прокормить Дору Голодную))
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§ юля елиссева
Из жизни огурцов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1202
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.07.19 - 11:41
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