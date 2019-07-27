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§ NG.kz
В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Японская компания Sony представила свое последнее изобретение – маленький легкий гаджет Reon Pocket, который помещается в карман специально разработанной футболки и способен нагревать или охлаждать пользователя.
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* drakon
Re: В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16901
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только - появится, футболка,
сразу - куплю. Какраз к сдедующей-
жаре... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6391
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

И потом застудишь почки.
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* maxsaf
Re: В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че за бред я только что прочитал? :-o :-( :oops:
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* maxsaf
Re: В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы догадались соединить футболку с коленом - и вот вам "вечный двигатель". Явно первоапрельская статья.
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