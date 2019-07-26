maxsaf Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда... #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2415

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:44 Цитата: Обликоморале:



У меня есть уже одна - молодая ухоженная а теперь еще и состоятельная (все как по тексту в статье) которая под угрозами бытовым насилием у меня все остатки и излишки выгребает "под ноль"