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≡ Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Может, это был единственный способ в живых остаться.

В лесу - возможно. В поезде, даже полупустом, наверняка нашлись бы пару "Змей Подколодных", которые бы этих ребят уложили. Возможно, не с ноги, а тоже с обоюдного согласия )))
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§ Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
нашлись бы пару "Змей Подколодных", которые бы этих ребят уложили

А если оных в вагоне не оказалось. А мужик нынче хлипкий пошел,до всего боязливый,измельчал в общем. Есть конечно благородные рыцари,но их крайне мало, на все поезда не хватит.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А мужик нынче хлипкий пошел,до всего боязливый

Ну опять противоречия. Отпор дать не можете?
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А если оных в вагоне не оказалось

Не крутовато для бизнес леди - целый вагон пустой?
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§ Нурбанчик
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1897
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.07.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не крутовато для бизнес леди - целый вагон пустой?

С вашими доводами линию защиты не выстроить.
В статье указано двухместное купе, а это не стандарт 4-х местный, а двухместное купе, таких вагонов в составе всего три, остальные 18 вагонов 4-местные которыми пользуется основная группа пассажиров, так что вполне возможно что вагон был пустой, но это ни как не защитные доводы для одной из сторон в наших комментариях, как было на самом деле нам не известно.

[Исправлено: Нурбанчик, 26.07.2019 - 21:33]
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
как было на самом деле нам не известно.

Согласен. Во время апелляции выяснится.
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§ Ваш земляк
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не завидую, этим двум. Под стук колёс от ст. КОстанай - до ст. Кушмурун, в Спецвагоне. Часоа 6-7 наверное - ехать...

Намекаешь, что у них тоже будет секс?! Вот только уже без их согласия?
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Может, это был единственный способ в живых остаться

И телефон поди сдох, в 112 позвонить. А заряжать - опять к проводникам кланяться. И понеслась :lol: Или щас заряжать в купе можно? Я просто не в курсе, давно поездом не ездил.
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§ drakon
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16897
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
В статье указано двухместное купе,

Кажись СВ, спальный вагон - называется... 8-) :-o
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