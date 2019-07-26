Нурбанчик Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1897

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:27 Цитата: maxsaf:

Не крутовато для бизнес леди - целый вагон пустой?

С вашими доводами линию защиты не выстроить.

В статье указано двухместное купе, а это не стандарт 4-х местный, а двухместное купе, таких вагонов в составе всего три, остальные 18 вагонов 4-местные которыми пользуется основная группа пассажиров, так что вполне возможно что вагон был пустой, но это ни как не защитные доводы для одной из сторон в наших комментариях, как было на самом деле нам не известно.



[Исправлено: Нурбанчик, 26.07.2019 - 21:33]