|Цитата:
А че она осталась ждать после первого?
А какие были варианты? Выйти в открытое поле? Разумней было доехать до точки назначения и сразу к судмедэксперту.
Код:
Судя по вашей аве, я бы 10 раз подумал, прежде чем нарываться )))
Весьма разумно с вашей стороны, не надо нарываться, а ава у меня зачетная.
Код:
И да, кстати, само по себе явление как групповушка - не является уголовно наказуемым преступлением, если по согласию.
Вы ганг-банг на добровольной основе с изнасилованием не путайте. Группа лиц-это отягчающее обстоятельство и срок больше.
Цитата:
Дама в 35 дар речи потеряла?
В стрессовых ситауциях человек ведет себя по разному. Некоторые и после случившегося всю жизнь молчат,представляете?