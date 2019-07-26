Кушмурунец23 Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае #38





(Полноправные пользователи) Сообщений: 257

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:52 Уважаемая, Ольга Лихограй! Нет такой Кушмурунской колонии! В Кушмуруне нет ни каких колоний. Нет и такого названия у колонии что расположена рядом с п.Кушмурун УК 161/4.

Кушмурун это железнодорожная станция, у нас в 95% жители заняты на работе железнодорожных предприятий. Это Кушмурунский вагоноремонтный завод, это Кушмурунский тепловозоремонтный завод, это эксплуатационное депо помощники и машинисты, это путейцы и станционные работники, пто и прочие ж.д. организации.

Изнакчально это была Убаганская зона, это был рядом с ними поселок где жили военнослужащие и служащие колониии. Но кушмурунской она ни когда не была.

Жители Кушмуруна не гордятся таким соседством. Жители Кушмуруна не хотели бы чтобы название Кушмурун присваивалось какой либо колонии.

У нас хорошие работящие жители, у нас Герой Соц Труда, у нас много награжденных высшими наградами работников. Мы и наши предки ни когда не сидели...

У нас в основном порядочные и работящие жители. Упоминания такого громкого преступления с именем Кушмурун бьет по имиджу п.Кушмурун

Поймите, что нам очень неприятны такие упоминания. Лет пять назад, описывая жителя Кушмуруна, который своими руками построил из бутылок пристройку,одна из "маститых" журналисток Костанайские Новости, написала вот такое: "В Кушмуруне остался после последней ходки в расположенную по соседству зону (он не один такой житель в поселке)" Это в скобках у нее какой то скрытый намек? И это статья о руковитом мужичке, который не хотел бы чтобы его "ошибки молодости" расписывали на весь Казахстан. Не думаю, что, например, жителям города Костанай очень приятно, если о них также при любом случае говорили о их причастности к расположенной в самом городе УК

Прошу от своего имени и от имени жителей п.Кушмурун не упоминать УК 161/4 якобы Кушмурунской колонией. Это отдельно расположенное от Кушмуруна территория в названии которой нет имени Кушмурун! С уважением!



[Исправлено: Кушмурунец23, 26.07.2019 - 17:07]