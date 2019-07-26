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≡ На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза меньше средств из бюджета Костаная, чем в прошлом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза меньше средств из бюджета Костаная, чем в прошлом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел ЖКХ акимата города ответил «НГ» на запрос, сделанный в связи с тем, что в парке высохли газоны, желтеет листва на деревьях. В этом году на обслуживание самой большой в Костанае рекреационной зоны предусмотрено 20,7 млн тенге. В прошлом было 53,7 млн.
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§ yudjin
Re: На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6015
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выделено в 2,5 раза меньше

И это при том, что засуха стоит уже почти 3 месяца!
Вот и весь ответ... Пофигизм!
На выкладывание 4-го ряда тротуара и козьих троп вдоль Абая средства есть, на оранжевые заборы - есть, на облицовку хрущевок горючим пенопластом - есть, на очередной бюст и пропаганду рухнамы - есть, а на полив одного из 2-х в городе скверов - нет.

Цитата:
«15 раз на 70 000 кв. метров».

Кому вы заливаете? ;-)
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§ гражданин СССР
Re: На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза...
гражданин СССР


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечно потухший "вечный огонь"... Позорники. Неужели не заслужили герои НАСТОЯЩЕГО ВЕЧНОГО ОГНЯ????
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§ arman_kst
На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза меньше средств из бюджета Костаная, чем в прошлом
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Распределение бюджета по городам РК

[Исправлено: arman_kst, 26.07.2019 - 17:22]
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