Lex Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала… #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 336

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 Вот, что значит человек постарался и развернул новость с пояснениями от и до и без лишних причитаний. Освоение вещь суровая и зачастую абсурдная, что мы и видим на этих фото. Жалко и строения и деньги и уничтоженную экосистему. И все ведь не от большого ума делалось. Нет грамотного хозяйского подхода к работе. Всё похабно и убого выглядит. Вспоминается песня- заберите меня в Гималаи, чтоб не видеть это убожество. А ведь это результат работы верхов, что можно о низах говорить. Адольф Гитлер смог поднять экономику страны за три года до небывалых верхов. Сталин смог восстановить экономику после такой затяжной и тяжелой войны. Может этим ребятам в креслах как нибудь почитать литературу с принципом построения мысли, раз своего ума не доложили.