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Змея Подколодная:
Следуя вашей логике, групповое -это когда одновременно? А если их не двое ,а десять? Тоже одновременно? Или в порядке очереди? Проводников двое было- это уже группа лиц. Почему суд не счел это отягчающим обстоятельством? Комменты -огонь. Мужская половина на высоте. Я не я и хата не моя. Повторяю, головой надо думать.
А че она осталась ждать после первого? Ни на помощь не позвала, ни убежала, ни закрылась? Видимо эти хлопчики вдвоем еле-еле до одного в сумме дотягивают, поэтому им пятерку на двоих и раскидали
Вы сами то давно последний раз сопротивлялась кому-то или чему-то. Судя по вашей аве, я бы 10 раз подумал, прежде чем нарываться ))) И да, кстати, само по себе явление как групповушка - не является уголовно наказуемым преступлением, если по согласию. Вот этот момент и надо обсуждать, а не то, что там и сколько. Если все согласны - пусть че хотят делают. Если кто- то не согласен - пусть выйдет из строя и громко скажет - я не хочу. Но никто ничего не слышал. Рот никому не закрывали. Дама в 35 дар речи потеряла? Вы это серьезно?