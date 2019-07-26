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≡ Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется.
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§ Гриня
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.07.19 - 15:07
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10382
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.07.19 - 15:51
Комментарий удален модератором.
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§ Гриня
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.07.19 - 16:07
Комментарий удален модератором.
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* Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НЕ одновременно вставили в нее-значит НЕ групповое

Следуя вашей логике, групповое -это когда одновременно? А если их не двое ,а десять? Тоже одновременно? Или в порядке очереди? Проводников двое было- это уже группа лиц. Почему суд не счел это отягчающим обстоятельством? Комменты -огонь. Мужская половина на высоте. Я не я и хата не моя. Повторяю, головой надо думать.
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§ Гриня
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.07.19 - 16:09
Комментарий удален модератором.
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* таноми52
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
таноми52


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Сообщений: 812
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
За что удалили мой комментарий?


За излишний натурализм. Всё таки здесь не "Вестник судебно-медицинской экспертизы" :-)
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§ Нурбанчик
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1896
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.07.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам потерпевшей, около 4 утра дверь купе своим ключом открыл проводник Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35602


Цитата:
молодая женщина, бизнесмен и доктор наук, возвращалась с научной конференции из Нур-Султана в поезде «Тальго» Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35602


Цитата:
Дело рассматривалось в суде Костаная в связи с тем, что изнасилование в купе поезда произошло на территории нашей области. Фабулу делу «НГ» рассказала алматинский лидер движения «Не молчи KZ» Дина СМАИЛОВА. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35602


Не в курсе кто здесь прав и виноват на самом деле, но в 4 часа утра поезда "Тальго" движущиеся из Астаны не могут находится на территории Кустанайской области.

Пассажирские составы марки Тальго, маршрутами из Астаны пересекают транзитом Кустанайскую область только по направлению на Уралск и Актюбинск, где от Тобола отправляются в 20:56 по времени Астаны, а прибывают на станцию Айтеке-Би расположенную в Актюбинской области в 23:35 по времени Астаны.
В 02:25 поезд уже в Никельтау (Хромтау), в 4:23 поезд проходит через Кандыагаш - это по средине пути между Хромтау и Актюбинском.
Какая-то неверная информация по 4 часам утра, если дело было на территории Кустанайской области, то это не позже 21:30 по времени Астаны.

Вот карта железных дорог Казахстана здесь. Кто хочет, может убедится в границах областей, границы указаны пунктиром. Разграничение принадлежности ж/дорог к кустанайскому и актюбинскому отделению КТЖ проходит возле Айтеке-Би - то есть уже внутри актюбинской области. Иных транзитных маршрутов с Астаны через Кустанайскую область, если иметь ввиду только казахстанские поезда и именно Тальго, - нет, есть только маршрут с Астаны на Уральск/Актюбинск.

[Исправлено: Нурбанчик, 26.07.2019 - 17:06]
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§ Гриня
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.07.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
За излишний натурализм.

Вот а после поста Нурбанчика всё же кажется,что за подкуп судьи.Узнали где,с кем можно договориться и перевели дело в Костанай. А кроме Нурбанчика никто не догадался хронологию маршрута проверить.Думаю что и этот пост затрут.
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§ Кушмурунец23
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 26.07.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая, Ольга Лихограй! Нет такой Кушмурунской колонии! В Кушмуруне нет ни каких колоний. Нет и такого названия у колонии что расположена рядом с п.Кушмурун УК 161/4.
Кушмурун это железнодорожная станция, у нас в 95% жители заняты на работе железнодорожных предприятий. Это Кушмурунский вагоноремонтный завод, это Кушмурунский тепловозоремонтный завод, это эксплуатационное депо помощники и машинисты, это путейцы и станционные работники, пто и прочие ж.д. организации.
Изнакчально это была Убаганская зона, это был рядом с ними поселок где жили военнослужащие и служащие колониии. Но кушмурунской она ни когда не была.
Жители Кушмуруна не гордятся таким соседством. Жители Кушмуруна не хотели бы чтобы название Кушмурун присваивалось какой либо колонии.
У нас хорошие работящие жители, у нас Герой Соц Труда, у нас много награжденных высшими наградами работников. Мы и наши предки ни когда не сидели...
У нас в основном порядочные и работящие жители. Упоминания такого громкого преступления с именем Кушмурун бьет по имиджу п.Кушмурун
Поймите, что нам очень неприятны такие упоминания. Лет пять назад, описывая жителя Кушмуруна, который своими руками построил из бутылок пристройку,одна из "маститых" журналисток Костанайские Новости, написала вот такое: "В Кушмуруне остался после последней ходки в расположенную по соседству зону (он не один такой житель в поселке)" Это в скобках у нее какой то скрытый намек? И это статья о руковитом мужичке, который не хотел бы чтобы его "ошибки молодости" расписывали на весь Казахстан. Не думаю, что, например, жителям города Костанай очень приятно, если о них также при любом случае говорили о их причастности к расположенной в самом городе УК
Прошу от своего имени и от имени жителей п.Кушмурун не упоминать УК 161/4 якобы Кушмурунской колонией. Это отдельно расположенное от Кушмуруна территория в названии которой нет имени Кушмурун! С уважением!

[Исправлено: Кушмурунец23, 26.07.2019 - 17:07]
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2397
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Следуя вашей логике, групповое -это когда одновременно? А если их не двое ,а десять? Тоже одновременно? Или в порядке очереди? Проводников двое было- это уже группа лиц. Почему суд не счел это отягчающим обстоятельством? Комменты -огонь. Мужская половина на высоте. Я не я и хата не моя. Повторяю, головой надо думать.

А че она осталась ждать после первого? Ни на помощь не позвала, ни убежала, ни закрылась? Видимо эти хлопчики вдвоем еле-еле до одного в сумме дотягивают, поэтому им пятерку на двоих и раскидали :-)
Вы сами то давно последний раз сопротивлялась кому-то или чему-то. Судя по вашей аве, я бы 10 раз подумал, прежде чем нарываться ))) И да, кстати, само по себе явление как групповушка - не является уголовно наказуемым преступлением, если по согласию. Вот этот момент и надо обсуждать, а не то, что там и сколько. Если все согласны - пусть че хотят делают. Если кто- то не согласен - пусть выйдет из строя и громко скажет - я не хочу. Но никто ничего не слышал. Рот никому не закрывали. Дама в 35 дар речи потеряла? Вы это серьезно?
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