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≡ На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я люблю наш город, не потому, что я в нём родился и живу, а потому что он имеет свою … набережную. Как это звучит гордо – Набережная «Шагала». Она появилась в 2013 году, аккурат ко Дню города. Помню, уже стояла сцена и собирался народ на открытие еще одного и такого нужного места отдыха для горожан, а рабочие еще драили плитку на стеле, укладывали брусчатку и поливали высаженные ночью цветы.
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§ Ахмат
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
Ахмат


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Сообщений: 55
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 24.07.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как это звучит гордо – Набережная «Шагала»


Что-то я как-то пропустил этот момент) даже не в курсе был что у нашей "набережки" есть название причем такое...поэтичное можно сказать
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§ zloy kyrgyz
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
zloy kyrgyz


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Сообщений: 30
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная Шагала, а памятник там почему-то Чарли Чаплина с лицом Магжана Жумабаева)
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§ yudjin
На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6015
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
Что-то я как-то пропустил этот момент

Видимо недавно к нам? ;-)

Зря что ли профиль чайки на заборах и арке делали?




[Исправлено: yudjin, 24.07.2019 - 14:33]
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§ peshexod
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3378
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.19 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Характеризующий пример способностей местных властей превращать бюджетные деньги в пыль, еще и до Тобола добрались.
В одно время сибирские реки хотели повернуть вспять, единого мнения нет до сих пор, а вот у нас запрасто взяли и расширили Тобол, без всяких экспертиз и в итоге получили болото. Мне интересно какая школьная отметка по физике и природоведению была у родителя идеи? Какой водой планировал наполнить расширенное русло?
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§ peshexod
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3378
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.19 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная давно напрашивалась быть, но то как реализуется благая цель просто глаз рвёт.
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§ Lex
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 25.07.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, что значит человек постарался и развернул новость с пояснениями от и до и без лишних причитаний. Освоение вещь суровая и зачастую абсурдная, что мы и видим на этих фото. Жалко и строения и деньги и уничтоженную экосистему. И все ведь не от большого ума делалось. Нет грамотного хозяйского подхода к работе. Всё похабно и убого выглядит. Вспоминается песня- заберите меня в Гималаи, чтоб не видеть это убожество. А ведь это результат работы верхов, что можно о низах говорить. Адольф Гитлер смог поднять экономику страны за три года до небывалых верхов. Сталин смог восстановить экономику после такой затяжной и тяжелой войны. Может этим ребятам в креслах как нибудь почитать литературу с принципом построения мысли, раз своего ума не доложили.
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§ Елена Элерт
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
Елена Элерт


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Сообщений: 22
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 25.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адольф Гитлер смог поднять экономику страны за три года до небывалых верхов.


Интересные у вас авторитеты в государственном )Гитлер еще кстати каждому Немцу обеспечил работу и заграничные тур поездки по странам ближнего зарубежья,вот бы нам таких эффективных менеджеров ;-)
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§ drakon
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Вспоминается песня- заберите меня в Гималаи,

Не - заберите, а отпустите. Всёб вам - нахаляву... :lol: :oops:
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* таноми52
Re: На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
таноми52


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Сообщений: 812
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.07.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
Что-то я как-то пропустил этот момент) даже не в курсе был что у нашей "набережки" есть название причем такое...поэтичное можно сказать



Кто-нибудь в курсе, как появилось это название? Или по тому же принципу, что и появляются разные Бродвеи, Арбаты? (Набережная Марка Шага́ла в Москве)
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§ yudjin
На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6015
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Кто-нибудь в курсе, как появилось это название?

Это не фамилия художника, а слово Шағала переводится как Чайка.
А вы подумали, шо наши живописные кушари подвели к такому названию?
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